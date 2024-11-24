Генштаб ЗСУ: Росія втратила 1 020 військових і чотири танки за добу

Протягом минулої доби, 23 листопада, Росія втратила 1 020 військових убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили ще чотири танки, 17 бойових броньованих машин, пʼять артилерійських систем, один дрон оперативно-тактичного рівня, 14 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.

Загалом з 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 730 тисяч військових убитими та пораненими. Детальніше — на інфографіці:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.