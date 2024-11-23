Мер Варшави Рафал Тшасковський балотуватиметься у президенти Польщі

Мер Варшави Рафал Тшасковський став кандидатом на посаду президента Польщі від провладної «Громадянської коаліції».

Про це пише RMF.

Офіційні результати первинних виборів оголосив голова партії Дональд Туск. На виборах партії Рафал Тшасковський отримав 74,75% голосів, а чинний міністр закордонних справ Радослав Сікорський — 25,25%.

«Я переконаний, що ми станемо сильнішими, я маю дуже потужний мандат і багато енергії, рішучості та сміливості, щоб перемогти «Право і справедливість», — зазначив Рафал Тшасковський одразу після оголошення результатів.

Водночас Радослав Сікорський закликав усіх, хто голосував за нього, «беззастережно підтримати Рафала Тшасковського». Кандидат у президенти від «Громадянської коаліції» представить свою програму 7 грудня.