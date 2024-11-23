Розвідка США вперше оприлюднила секретний документ про санкціоновані Путіним убивства за кордоном

Національна розвідка США оприлюднила раніше секретну доповідь від 2016 року, в якій оцінили, наскільки широко російські спецслужби практикують політичні вбивства за кордоном.

Про це пише Bloomberg.

Доповідь називається «Замовлені Кремлем убивства за кордоном, імовірно, продовжаться». Її підготувала Національна рада розвідки США для Конгресу США в межах обговорення законопроєкту про витрати на розвідку в 2016 році.

У документі перераховують убивства, які російські спецслужби, за оцінкою розвідки США, могли скоїти за кордоном з 1 січня 2000 року до липня 2016-го.

Першим явним замовним убивством за кордоном у доповіді називають підрив автомобіля одного з колишніх керівників Ічкерії Зелімхана Яндарбієва в Катарі. Серед інших повʼязаних із Кремлем убивств — отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні у 2006 році.

Однією з цілей Кремля за кордоном автори документа вважають «перебіжчиків із розвідки або дисидентів», — наприклад, російського бізнесмена Олександра Перепеличного, який раптово помер під час пробіжки поруч зі своїм маєтком у Великій Британії у 2012 році. Тоді преса писала (і цю ж оцінку наводять у доповіді). що Перепеличного вбили за допомогою неназваного біологічного токсину незадовго до того, як він мав свідчити про повʼязане з Кремлем податкове шахрайство. Однак слідство, яке не враховувало звіти розвідки, дійшло висновку, що Перепеличний, імовірно, помер природною смертю.

Співробітники американської розвідки зазначили, що Росія може вбивати людей з використанням «хімічних і біологічних агентів».

Під загрозою також політичні та опозиційні лідери у ключових колишніх радянських республіках. Як приклад наводять отруєння експрезидента України Віктора Ющенка у 2004 році — припускають, що російська розвідка підмішала йому в їжу діоксин у період, коли він був кандидатом у президенти та виступав за євроінтеграцію України.

Ще однією ціллю Кремля можуть бути нелояльні до Москви сепаратисти на сході України — через це у 2015 році вбили так званого міністра оборони невизнаної «ЛНР» Олександра Бєднова (Бетмена), якого спалили у броньованому авто за допомогою вогнемета «Джміль».

За оцінками американської розвідки, Путін, імовірно, особисто санкціонує вбивства високопоставлених людей за кордоном. Свій висновок автори доповіді підкріплюють даними офіційного розслідування отруєння Литвиненка.

Путін також дозволив очільнику Чечні Рамзану Кадирову вбивати за кордоном уродженців Чечні, йдеться в доповіді. Убивства, скоєні «кадировцями» за кордоном, мають особливий почерк — як правило, вони супроводжуються стріляниною, а російські спецслужби можуть використовувати й інші методи, зокрема отруєння.

Документ розсекретили в межах американського закону про свободу інформації. Утім, частину інформації з нього американська розвідка, як і раніше, вважає секретною, тому документ опублікували з прихованим текстом.