Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель завершила роботу над своїми мемуарами під назвою «Свобода» ― вони мають побачити світ до кінця листопада. Журналісти Die Welt цитують вибране із книжки ― зокрема, уривок, який стосується саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році, коли Україна та Грузія мали отримати План дій щодо членства в НАТО ― фактично алгоритм прискореного шляху приєднання до альянсу. Швидку інтеграцію пропагував тодішній президент США Джордж Буш, вважаючи, що включення обох країн до оборонного блоку в перспективі покращило б ситуацію з безпекою в Європі й обмежило б загарбницькі амбіції Росії.

Меркель пише в мемуарах, що була протилежної думки. «Важливо, щоб приєднання нових членів до альянсу робило сильнішими не лише їх, а й весь альянс. У разі приєднання цих країн на той час загальна ситуація з безпекою в НАТО погіршилася б», ― запевняє вона. Зокрема, Меркель вказує на те, що в такому випадку сили альянсу тісніше переплелися б із російськими ― зокрема через те, що в Севастополі на той момент базувався російський Чорноморський флот. «Також треба було враховувати позицію Володимира Путіна щодо приєднання до НАТО цих країн», ― додає вона.

Врешті-решт, Меркель визнає, що її намір втихомирити Росію в такий спосіб зазнав поразки: навіть примарна перспектива колись включити до складу НАТО Україну та Грузію, озвучена тоді в Бухаресті, стала приводом для російського диктатора активізувати свої військові авантюри ― спершу у Грузії в тому ж 2008-му, тоді в Україні у 2014-му. Втім, помилкою німецька канцлерка свою нерішучу позицію не вважає ― стверджуючи, що якби перемогло бачення Буша й обидві країни стрімко включили б до Північноатлантичного альянсу, безпекова ситуація була б іще гіршою, наводить її слова Die Welt.

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