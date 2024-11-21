У Китаї трансгендерна жінка отримала рекордну компенсацію після примусового «лікування» електрошоком

У Китаї трансгендерна жінка отримала рекордну компенсацію від лікарні, яка без її згоди почала «лікування» електрошоком.

Про це передає The Guardian.

Суд у місті Хебей ухвалив, що 28-річній Лінгер лікарня має заплатити 60 тисяч юанів (це близько $8 279). ЛГБТК+ активісти описали компенсацію як перемогу прав трансгендерних людей у Китаї.

Лінгер сподівається, що її справа, яка стала першою, коли трансгендерна людина виграла суд проти використання практики електрошокової терапії в Китаї, допоможе іншим у ЛГБТК+ спільноті орієнтуватися в медичних суперечках і захистити свої права.

У липні 2022 року трансжінка потрапила до лікарні міста Ціньхуандао, бо за рік до того заявила, що є трансгендером. Її батьки були «дуже проти» гендерної ідентичності Лінгер і «вважали, що я психічно нестабільна. Тому вони відправили мене в психлікарню».

У лікарні у Лінгер діагностували «тривожний розлад і суперечливу сексуальну орієнтацію», попри те що її «розлад» пов’язаний з її гендерною ідентичністю, а не з сексуальною орієнтацією. Лінгер ідентифікує себе як гетеросексуала. Вона пробула в лікарні 97 днів, їй провели сім сеансів електрошоку.

«Це завдало серйозної шкоди моєму тілу. Кожного разу, коли я проходила лікування, я непритомніла... Я не погоджувався на це, але в мене не було вибору... Лікарні намагалася мене «виправити», змусити мене відповідати очікуванням суспільства», — розповіла Лінгер і додала, що електрошок спричинив постійні проблеми з серцем.

Вона подала позов проти лікарні і стверджувала, що її особисті права були порушені таким лікуванням. Китайське законодавство передбачає, що людей не можуть примусово лікувати, якщо вони не становлять загрози для себе чи інших.

Водночас лікар, який її лікував, казав, що вона може становити загрозу для безпеки своїх батьків, якщо вони покінчать із собою через її гендерну ідентичність.

Конверсійна терапія діє у законодавчо сірій зоні в Китаї. У 2001 році Пекін виключив гомосексуальність з офіційного списку психічних розладів, але зберіг діагноз «розлад через сексуальну орієнтацію», що залишило лазівку для психіатрів, які рекламують свої методи «лікування» сексуальної орієнтації людини або, у випадку Лінгер, гендерної ідентичності.