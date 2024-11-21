Екскерівник НАТО прогнозує створення в Україні демілітаризованої зони. Огляд матеріалів іноземних медіа 20 листопада

Створення демілітаризованої зони на зразок корейської прийнятним завершенням війни вважає Джеймс Ставрідіс, у минулому головнокомандувач військових сил США і НАТО у Європі. Про це він пише у своїй колонці для Bloomberg, констатуючи, що обіцянка Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години виглядає малоймовірною. А от причин сісти за стіл перемовин у обох сторін конфлікту все більше, вважає він.

Варіант демілітаризованої зони (DMZ) за прикладом Корейського півострова можна розглядати як рішення, однаково вигідне і невигідне для обох сторін. Військові позиції вже тривалий час залишаються незмінними, і нинішній розподіл виглядає так: Росія утримує близько 20% українських територій, включно з Кримом і Донбасом, а Україна контролює решту 80%, зокрема критичну для морської торгівлі Одесу. План компромісу міг би передбачати створення буферної зони завширшки у 8—16 кілометрів, патрульованої сторонами конфлікту або міжнародними миротворцями, що допомогло б забезпечити припинення бойових дій. Приклад Фінляндії, яка під час Зимової війни 1939 року поступилася 10% своїх територій заради миру, свідчить про те, що складні компроміси можуть забезпечити довготривале стратегічне зростання.

Україна хотіла би стати членом НАТО, але через позицію Путіна це наразі виглядає нереальним, переконаний Ставрідіс. Можливий компроміс, на думку ексвійськового, міг би включати обмежену військову підтримку України з боку НАТО без повного членства. НАТО це також вигідно: після завершення війни Україна матиме одну з найсильніших і найдосвідченіших армій у Європі, що значно підвищить оборонний потенціал Альянсу, навіть якщо шлях до офіційного членства займе десятиліття. Зрештою, Фінляндія, колись втративши 10% території й пообіцявши СРСР нейтралітет, зрештою стала членом НАТО без жодних обмежень.

Такий план викличе невдоволення з обох сторін, визнає Ставрідіс. Путіну не сподобається відсутність контролю над усією Україною і те, що отримає він територію з великою кількістю руйнувань та мін, Зеленському та українцям буде важко прийняти втрату територій в обмін на мир. Але в теперішніх умовах жодна зі сторін не отримає ідеального результату. США можуть підштовхнути сторони до діалогу, і цей процес, прогнозує Ставрідіс, почнеться вже незабаром.

Про дозвіл Україні від США використовувати протипіхотні міни пише CNN. Те, що на початку повномасштабної війни в Білому домі називали неможливим кроком, зараз не просто приймається ― Пентагон сам надіслав Києву такі міни. Причина цього у зміні характеру бойових дій, пише видання. Якщо раніше росіяни схильні були атакувати колонами бронетехніки, проти яких ефективною була артилерія, то тепер вони пересіли на баггі чи мотоцикли й атакують меншими групами. Протипіхотні міни мають бути ефективними для боротьби з ними. Втім, у цих мін є одна особливість: вони мають обмежений термін дії. Деякі з них перестають вибухати через кілька годин після встановлення, деякі ― через кілька тижнів. Це безпековий механізм, передбачений у самій конструкції наданих американцями мін. Наприклад, для частини з них потрібен електричний запал, який працює від батарейки. Протягом двох тижнів ця батарейка розряджається. Таким чином, невдовзі міна вже не завдасть шкоди, що важливо на етапі повернення територій, на яких ведуться бойові дії, до мирного життя, підсумовує СNN.

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