У США хочуть списати понад $4 мільярдів боргу для України

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву, щоб скасувати для України близько $4,65 мільярда боргу.

Про це оголосив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

У квітні цього року Конгрес США виділив Україні $61 мільярд, з них близько $10 мільярдів надали як умовно-поворотну позику. Тобто, Україна мала повернути ці кошти.

Але чинний президент Джо Байден має повноваження списати 50% цього боргу.

Закон передбачає, що передбачає, що з 15 листопада 2024 року — за тиждень після виборів президента США, чинний президент може пробачити до 50% цієї позики, тоді як інші 50% позики зможе пробачити 1-го січня 2026 року вже наступний президент, зазначає «Голос Америки».

Водночас Конгрес США може скасувати таку можливість, ухваливши відповідну резолюцію. Проте, за словами речника Держдепартаменту США Міллера, цього не станеться, бо Україна має двопартійну підтримку.