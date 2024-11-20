Генштаб: За добу Росія втратила ще 1 690 окупантів і 8 танків

Упродовж минулої доби, 19 листопада, РФ втратила 1 690 військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили ще вісім танків, 27 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, два засоби ППО, 91 дрон оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 100 одиниць автомобільної і дві одиниці спеціальної техніки.

Загалом з 24 лютого 2022 року до 20 листопада 2024 року Росія втратила приблизно 725 740 військових убитими та пораненими. Детальніше — на інфографіці.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.