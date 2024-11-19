У США та Великій Британії відкриють перші у світі розважальні парки за мотивами гри Minecraft

У США та Великій Британії вперше у світі побудують розважальний тематичний парк за грою Minecraft. Їх планують відкрити у 2026 та 2027 роках — атракціони також зʼявляться у готельних номерах у торгівельних центрах.
Про це повідомляє The Guardian.
Власники гри вже уклали угоди на 110 мільйонів з найбільшим оператором тематичних парків у Європі та другим за величиною у світі після Disney Merlin Entertainments.
У довгостроковій перспективі компанії планують розширити стратегічне партнерство під назвою Adventures Made Real на інші країни.
Для Merlin Entertainments партнерство з Minecraft має потенціал стати найбільшою співпрацею з того часу, як компанія уклала угоду з Lego про покупку чотирьох тематичних парків Legoland у 2005 році.
«Втілення Minecraft у життя буде однією з найбільших приємностей. Це лише початок, наші прагнення дуже великі», — сказав виконавчий директор Merlin Entertainments Скотт ОʼНіл.
- Minecraft має 140 мільйонів гравців щомісяця, а на ютубі гравці опублікували понад 1,3 трильйона відео. Минулого року Minecraft стала першою окремою відеогрою, яка подолала 300 мільйонів продажів, значно випередивши інші найбільш продавані ігри, включаючи Grand Theft Auto V (205 мільйонів), Nintendo Wii Sports (83 мільйони) і PUBG: Battlegrounds (75 мільйонів).
- У квітні наступного року має вийти фільм Minecraft, а на початку цього року Netflix оголосив про плани випустити анімаційний серіал за мотивами гри.