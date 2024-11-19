У США та Великій Британії відкриють перші у світі розважальні парки за мотивами гри Minecraft

У США та Великій Британії вперше у світі побудують розважальний тематичний парк за грою Minecraft. Їх планують відкрити у 2026 та 2027 роках — атракціони також зʼявляться у готельних номерах у торгівельних центрах.

Про це повідомляє The Guardian.

Власники гри вже уклали угоди на 110 мільйонів з найбільшим оператором тематичних парків у Європі та другим за величиною у світі після Disney Merlin Entertainments.

У довгостроковій перспективі компанії планують розширити стратегічне партнерство під назвою Adventures Made Real на інші країни.

Для Merlin Entertainments партнерство з Minecraft має потенціал стати найбільшою співпрацею з того часу, як компанія уклала угоду з Lego про покупку чотирьох тематичних парків Legoland у 2005 році.

«Втілення Minecraft у життя буде однією з найбільших приємностей. Це лише початок, наші прагнення дуже великі», — сказав виконавчий директор Merlin Entertainments Скотт ОʼНіл.