Телескоп «Хаббл» показав спіральну галактику з незвичного ракурсу

Космічний телескоп «Хаббл» показав знімок спіральної галактики UGC 10043 — це одна з небагатьох галактик, яку видну з ребра.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Галактика розташована на відстані близько 150 мільйонів світлових років від Землі у напрямку до сузір’я Змії.

Під час спостережень з такого незвичного ракурсу галактика виглядає як різка лінія, на яку накладена пилова смуга. Цей пил розподілений по всіх спіральних рукавах UGC 10043, але при погляді збоку він здається дуже густим.

На фото також можна побачити спалахи найбільших і найактивніших районів зореутворення, світлу яких вдається пробратися крізь пил.

У центрі UGC 10043 помітна сяюча, майже яйцеподібна «опуклість» над диском. Усі спіральні галактики мають подібну структуру, однак зазвичай її не видно на знімках.

Незвичайно великий розмір цієї опуклості порівняно з диском пояснюють тим, що UGC 10043 висмоктує матеріал із сусідньої карликової галактики. Можливо, саме тому диск викривлений — загинається догори на одному кінці й униз на іншому.