Індія успішно випробувала гіперзвукову ракету великої дальності

Індія стверджує, що провела своє перше успішне випробування гіперзвукової ракети великої дальності — високотехнологічної зброї, яка є в арсеналі лише кількох країн.

Про це повідомив міністр оборони Раджнат Сінгх. Він назвав випробування «важливою віхою» для Індії.

Тестовий запуск провела індійська Організація оборонних досліджень і розробок біля узбережжя штату Одіша. Як зазначають в урядовій пресслужбі, ракета призначена для перенесення корисного навантаження на відстань понад 1 500 кілометрів

Гіперзвукова ракета великої дальності здатна летіти на швидкості, що перевищує швидкість звуку в пʼять і більше разів (тобто понад 6 тисяч кілометрів на годину), при цьому зберігаючи точність на великій відстані. Це допомагає їй уникати більшості систем протиповітряної оборони та швидко бити по цілях, що розташовані за понад тисячу кілометрів.

Наразі гіперзвуковими ракетами володіють Китай, США та Росія. Цю технологію досліджують Японія, Австралія, Франція, Німеччина, Північна Корея та Індія.