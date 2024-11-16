Грузія перемогла на «Дитячому Євробаченні — 2024». Україна посіла третє місце

У фіналі 22-го Дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2024», що відбувся в Мадриді, переміг 11-річний представник Грузії Андрія Путкарадзе з піснею “To My Mom”.

Виступ Андрії набрав загалом 239 балів і приніс його країні четверту перемогу, що зробило Грузію найуспішнішою країною в історії «Дитячого Євробачення».

Друге місце для Португалії виборола співачка Вікторія Ніколь Португалія з піснею “Esperança”. Набравши 213 балів, Вікторія показала найкращій результат для Португалії за всю історію виступів країни на цьому конкурсі.

Україну представляв 12-річний співак з Охтирки Артем Котенко. Його пісня “HEAR ME NOW” набрала 203 бали й посіла третє місце. Це найкращий результат України на «Дитячому Євробаченні» за останні десять років.