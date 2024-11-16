Боксер Майк Тайсон поступився блогеру Джейку Полу

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі 58-річний Майк Тайсон поступився 27-річному блогеру й боксеру Джейку Полу в поєдинку, що відбувся в ніч на 16 листопада.

Бій боксерів транслював сервіс Netflix.

Поєдинок був на арені AT&T Stadium в Арлінгтоні, штат Техас. Він завершився одностайним рішення суддів на користь Пола (80:72, 79:73, 79:73).

Бій проходив за особливими правилами — 8 раундів по 2 хвилини. Проте його вважають офіційним, тож внесуть до рекордів бійців. З перших секунд Тайсон взяв ініціативу в бою, однак згодом удари Пола виявилися точнішими й принесли йому перемогу.

На рахунку «Залізного Майка» — 50 перемог (44 з них закінчилися нокаутом) і шість поразок. У Пола за чотири роки заняття боксом — 10 перемог і одна поразка, він бере участь у професійних поєдинках із січня 2020 року.