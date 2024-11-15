«Це скринька Пандори». Зеленський зреагував на розмову Шольца і Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца Путіну — це «скринька Пандори».

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, це саме те, чого хотів Путін, — послаблення його ізоляції, ізоляції Росії та ведення перемовин, які «не будуть нічим завершуватись».

«Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті та саме це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: «Мінська-3» не буде — нам потрібен реальний мир», — заявив український президент.

Реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що німецька сторона повідомляла про плани говорити з Путіним. Однак там вважають, що подібна розмова «не несе жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру».

«Довгі розмови — це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів. Зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції», — наголосили у відомстві.