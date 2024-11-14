Франція відправить тисячі поліцейських на матч з Ізраїлем після інциденту в Амстердамі

Поліція в Парижі готується до можливих інцидентів перед футбольним матчем Франція — Ізраїль 14 листопада. На кожних пʼ’ять власників квитків виділяють одного правоохоронця.

Про це повідомляє The Guardian.

Очікується, що матч Ліги націй УЄФА між Францією та Ізраїлем наживо дивитиметься не так багато людей — на 80-тисячний стадіон продали менше ніж 20 тисяч квитків, 150 з яких купили ізраїльські вболівальники. Та попри це на вулицях перебуватимуть 4 тисячі поліцейських і 1 600 співробітників служби безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон і міністр внутрішніх справ Брюно Ретайло теж мають прийти на «Стад де Франс» на знак «братерства і солідарності» після нападів на ізраїльських фанів в Амстердамі.

Напередодні, 13 листопада, були зіткнення поліції з пропалестинськими протестувальниками під час заходу в Парижі, де збирали кошти для ізраїльських військових.

EPA

Мітингарі розмахували палестинськими прапорами та запалювали фаєри біля вокзалу Сен-Лазар. Правоохоронці використовували сльозогінний газ, намагаючись стримувати натовп.