K-pop хіт поставив під загрозу найважливіший в Південній Кореї іспит. Студенти бояться через нього втратити увагу

Абітурієнти Південної Кореї бояться, що можуть провалити найважливіший у країні загальнонаціональний іспит через популярну пісню.

Про це пише BBC.

Мова про трек “APT” у виконанні Бруно Марса та співачки Розе, учасниці гурту Blackpink. Світовий хіт став фактично «забороненою» піснею серед студентів, які побоювалися, що її запамʼятовуваність може завадити їм зосередитися під час іспиту.

«Я хвилююся, що пісня звучатиме в моїй голові навіть під час іспиту. Дорослі можуть посміятися, мовляв, навіщо хвилюватися через щось подібне. Але для нас, коли попереду такий важливий іспит, це може бути тривожним», — сказав один зі студентів у коментарі журналістам.

Корейські студенти хвилюються не дарма, адже на носі в них Suneung — загальнонаціональний тест, який проводять раз на рік і який має вирішальне значення для вступу до університету і карʼєрного шляху протягом усього життя. Цей іспит також вважають ключем до підвищення соціального статусу і навіть перспектив шлюбу.

Величезний тиск, який чинять на учнів у надконкурентній системі освіти Південної Кореї, вважають причиною підліткової депресії та одного з найвищих у світі рівня самогубств.

Про важливість цього іспиту свідчать агресивні заходи, яких влада вживає для запобігання будь-яким перешкодам у проведенні іспиту. Наприклад, заборона на польоти літаків і зупинка будівельних робіт — аби шум не заважав учням. Торік, наприклад, через іспит перенесли понад 90 авіарейсів.

А група південнокорейських студентів навіть подала до суду через те, що їхній іспит закінчився на 90 секунд раніше від запланованого терміну.