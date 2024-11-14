У Тихому океані знайшли мегакорал, більший за синього кита

Науковці знайшли в південно-західній частині Тихого океану найбільший корал з усіх відомих. Він складається з безлічі поліпів — вони пов’язані між собою та утворюють один організм.

Про це пише BBC.

Морське створіння знайшов відеооператор Ману Сан Фелікс, який працював на кораблі National Geographic. Дослідники відстежували вплив кліматичних змін на екосистему у віддалених частинах океану. За словами Фелікса, мегакорал нагадав йому собор під водою. Він розташований біля Соломонових Островів, його вік може перевищувати 300 років.

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«Це був дуже емоційний момент. Я відчув величезну повагу до корала, який залишався на одному місці та вижив протягом сотень років. Я подумав: «Ого, він був тут, коли ще жив Наполеон», — розповів Ману Сан Фелікс.

Вчені експедиції виміряли розміри коралу рулеткою. Його ширина становить 34 метри, довжина — 32 метри, а висота — 5,5 метрів. Корал належить до рідкісного виду Рavona clavus. Він прихований глибше в океані, ніж деякі інші коралові рифи. Імовірно, це й захистило його від вищих температур на поверхні.

Деякі корали мають твердий зовнішній скелет. Коли багато з них зростаються в одне ціле, вони утворюють кораловий риф. Ця морська «архітектура» стає домівкою для риб, креветок, крабів та інших живих істот. За даними Всесвітнього економічного форуму, коралові рифи покращують життя одного мільярда людей на Землі, адже підтримують туризм і рибальство.

Уряд Соломонових Островів запевнив, що країна пишатиметься знахідкою та захищатиме її. Економіка держави заснована на морських ресурсах, тож для країни вкрай важливо, щоб корали не експлуатували.

Міністр клімату країни Тревор Манемахага заявив, що збільшення фінансування допоможе країні створити різноманітніші робочі місця, щоб менше людей працювало у шкідливих для рифів галузях.

За даними Міжнародного союзу охорони природи, 44% коралів у теплих водах перебувають під загрозою зникнення. Це на третину більше за попередню оцінку 2008 року.