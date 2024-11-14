Група MAGA штовхає Трампа до поразки в Україні. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 13 листопада

Обраний віцепрезидент США, сенатор Джей Ді Венс колись був одним з ініціаторів затримки виділення Україні $61 мільярда американської допомоги. Він був переконаний, що це погіршить ситуацію на фронті, а отже, і рейтинги американського президента Джо Байдена на тлі тоді ще майбутніх виборів. Згадуючи ту ситуацію й аргументи Ді Венса, колумніст американського видання The Washington Post Джош Роджин доходить висновку, що попри весь цинізм майбутній віцепрезидент США розуміє: погана ситуація України означає проблеми для репутації американського президента. І є надії, що, незважаючи на потурання ізоляціоністській та часом проросійській групі MAGA, Трамп це теж розуміє. Бо якщо США через програш України у війні принизять на світовій арені, це надто дорого обійдеться Вашингтону, пише Роджин.

Якщо переговори з Росією, до яких Дональд Трамп та його команда штовхають Україну, завершаться погано для Києва, це стане й поразкою США. А отже, і Трампа. Про це обраному американському президенту говорять європейські лідери, зокрема колишній премʼєр Британії Борис Джонсон і премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Вони наголошують, що важливо й надалі підтримувати Україну.

«Чи хоче Трамп запамʼятатись тим, що програв першу війну ХХІ століття Володимиру Путіну? – риторично питає в розмові з колумністом Борис Джонсон. ― Це буде гірше за Вʼєтнам чи Афганістан». Трамп ризикує зіткнутися з наслідками, схожими на ті, що звалилися на Байдена після виведення військ з Афганістану і залишили негативний слід на його президентстві.

Україні сьогодні й так важко, але поступки Путіну можуть ще більше ускладнити ситуацію, перетворивши країну на «рабську державу Росії», як каже Джонсон. Припинення підтримки підірве довіру до США у світі, зокрема з боку союзників, і підштовхне автократів на кшталт Сі Цзіньпіна до більшої агресивності. Натомість якщо Трамп знайде спосіб розумно підтримувати Україну, він зможе створити передумови для миру на вигідних їй умовах. Зрештою це збереже й американські інтереси, пише Роджин, якщо Трамп утримається від спокушань MAGA.

Це лише частина огляду. Про ще один матеріал, що стосується російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.