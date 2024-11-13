Південнокорейський президент Юн Сок Йоль грає в гольф, щоб підготуватися до майбутніх зустрічей із Трампом

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль нещодавно почав грати в гольф, вперше за вісім років, у рамках підготовки до майбутніх зустрічей з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
Про це заявили в офісі президента, передає Reuters.
Юн Сок Йоль відвідав поле для гольфу в суботу, щоб пограти в цей вид спорту, в який він востаннє грав у 2016 році.
Аналітики кажуть, що президент Південної Кореї може спробувати знайти спосіб скористатися особистою дружбою з Трампом для просування інтересів Сеулу на тлі зовнішньополітичних планів республіканця «Америка понад усе» та його непередбачуваності в керівництві державою.
Південнокорейські компанії значною мірою покладаються на торгівлю зі США, і під час першого терміну Трампа країни мали конфлікт через розподіл витрат на утримання приблизно 28 500 американських військовослужбовців, розміщених у Південній Кореї.
Офіційні особи в Сеулі працюють над підготовкою до значних економічних змін, особливе занепокоєння викликає пропозиція Трампа щодо запровадження тарифів у торгівлі.
- У США 5 листопада пройшли вибори 47-го президента країни — переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. У нього вже 312 голосів виборщиків з необхідних 270. Тим часом у демократки Камали Гарріс 226 голосів. Це означає, що фактично переміг Трамп, однак формальне рішення про обрання президента Колегія виборщиків винесе 17 грудня 2024 року, а 20 січня 2025-го відбудеться інавгурація.