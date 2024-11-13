Лауреаткою Букерівської премії 2024 стала англійська письменниця Саманта Гарві

Англійська письменниця Саманта Гарві отримала Букерівську премію 2024 за свій роман Orbital («Орбіталь»), йдеться на офіційному сайті премії.

Журі під головуванням художника та письменника Едмунда де Ваала одностайно обрало роман переможцем.

Гарві отримує £50 тисяч і приз, який їй вручив минулорічний лауреат Букерівської премії Пол Лінч.

У своєму романі Гарві описує один день із життя шести астронавтів на борту Міжнародної космічної станції, які споглядають 16 світанків і стільки ж заходів сонця. Вони там, щоб виконувати життєво важливу роботу, однак поступово починають замислюватися: яке життя без Землі і що таке Земля без людини?

За словами рецензентів, книга «запрошує читача спостерігати за пишністю Землі, водночас розмірковуючи про індивідуальну та колективну цінність кожного людського життя».

Голова журі Едмунд де Ваал назвав «Орбіталь» «книгою про поранений світ», додаючи, що «одностайність журі щодо «Орбіталь» визнає її красу та амбіції».

Зі 136 сторінками роман став другою найкоротшою книгою, яка коли-небудь отримувала Букерівську премію. Він на чотири сторінки довший за «Офшор» Пенелопи Фіцджеральд, яка перемогла у 1979 році. Рецензенти назвали книгу Гарві «компактною, водночас прекрасно наповненою».

Крім того, «Орбіталь» була найбільш продаваною книгою у короткому списку у Великій Британії. За кількістю проданих примірників роман обігнав попередніх трьох лауреатів Букерівської премії разом узятих. До того ж, його авторка Гарві стала першою з 2019 року жінкою, яка отримала премію.