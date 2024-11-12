Майкл Джексон, The Beatles і Лорін Гілл. Apple Music випустила колекційну книгу зі 100 найкращими альбомами

Apple Music випустила колекційну книгу зі 100 найкращими альбомами. Вона коштує $450, а її тираж — усього 1 500 екземплярів.

Про це пише The Verge.

Книга — це фізична версія списку 100 найкращих музичних альбомів за версією Apple Music. У топі — “The Miseducation of Lauryn Hill” Лорін Гілл, “Thriller” Майкла Джексона, “Abbey Road” від The Beatles, “Purple Rain” Прінса і “Blonde” Френка Оушена.

Кожна книжка містить унікальний номер й упакована в акриловий захисний футляр з вигравіруваним логотипом Apple Music. Як пише The Verge, високу вартість книги пояснили обмеженим тиражем і матеріалами, використаними у виробництві.

Передмову до видання підготував креативний директор Apple Music Зейн Лоу. Решта сторінок у книзі — це текстовий каталог найкращих альбомів. Здебільшого це гарний подарунок для колекціонерів, зазначають в Apple Music, однак Зейн Лоу каже: «Якщо наш список змусить фанатів активно обговорювати музику, яку вони люблять, ми досягли своєї мети».