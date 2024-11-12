В Австралії тисячі людей їдуть нюхати смердючу «квітку трупа» — вона цвіте раз на десятиліття

В австралійському місті Джилонг, що на південь від Мельбурну, тисячі людей вишиковуються в чергу — вони хочуть побачити й понюхати так звану трупну квітку, яка цвіте раз на десятиліття.

Про це передає філія CNN в Австралії Nine News.

«Трупна квітка», або Amorphophallus titanum, названа на честь гнильного смороду, який вона випускає під час цвітіння, щоб привабити запилювачів — жуків і мух.

Зазвичай вона квітне раз на 10 років, і кожне цвітіння триває від 24 до 48 годин. Це робить подію справді рідкісною, через що на неї хочуть потрапити величезні натовпи людей.

«Тут пахне мертвим опосумом», — відверто сказала дитина.

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Рослина почала цвітіння 11 листопада, і в перший день близько 5 тисяч людей приїхали до Ботанічного саду Джилонга, щоб побачити її. Відвідувачі описували запах як запах дохлої миші або затхлого ставка.

Для тих, кому не вдасться побачити квітку на власні очі, Ботанічний сад пропонує пряму трансляцію розквіту «трупної квітки».

Amorphophallus titanum походить з Індонезії та внесена до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) як вид, що зникає. Її природне середовище суматранського лісу спустошене деградацією землі та вирубкою лісів — велика частина землі перетворена на плантації для отримання деревини чи олійної пальми.

Рослина живе від 30 до 40 років, але цвіте лише кілька разів за все своє життя. За оцінками МСОП, у дикій природі залишилося лише кілька сотень цих «трупних квіток».