Росія намагається вплинути на вибори в Румунії

Росія діє, щоб вплинути на президентські вибори в Румунії, які пройдуть у два тури — 24 листопада і 8 грудня.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на джерела.

За даними джерел, аби вплинути на вибори в Румунії, Росія працює через довірених осіб, посередників, зокрема через організації, афілійовані або фінансовані росіянами, та, можливо, навіть через кандидатів. Так, кожен громадянин РФ у Румунії перебуває під постійним контролем, пояснили у виданні. Румунська розвідка також перевіряє спроби Росії поставити під сумнів членство Румунії в ЄС і НАТО.

Також румунські парламентарії вимагали перевірити, чи не втручаються у вибори такі країни, як Росія, Китай, Північна Корея і чи не намагаються їхні хакери атакувати державні установи.

Міністр цифровізації заявив про мережі ботів і тролів у соцмережах, які намагаються отримати «нелегітимний контент для просування певних кандидатів». Поліція відкрила через це кримінальну справу.