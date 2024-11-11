Телескоп «Хаббл» показав космічний клубок галактик

Космічний телескоп «Хаббл» демонструє нове зображення пари галактик MCG+05-31-045, які перебувають у взаємодії. Вони розташовані за 390 мільйонів світлових років від нас у сузірʼї Волосся Вероніки.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Космічний клубок MCG+05-31-045 також належить до званого скупчення галактик Волосся Вероніки, яке містить понад тисячу відомих галактик, більшість з яких — еліптичні.

Багато еліптичних галактик утворюються після зіткнень, які збурюють їх або навіть розривають на частини. Зірки у галактиках, що взаємодіють, можуть залишатися такими, як були, а от космічний газ скручується та стискається силами гравітації та швидко витрачається на утворення нових зірок.

ESA / Hubble / NASA

Коли гарячі, масивні, блакитні зорі гинуть, залишається мало газу, щоб замінити їх новими поколіннями молодих зірок. У спіральних галактиках у взаємодії регулярні орбіти, які створюють їхні спіральні рукави, також порушуються після зіткнень. Тому часто залишається галактика, майже позбавлена ​​газу, зі старіючими зірками, що обертаються по неузгоджених колах. І так зʼявляється еліптична галактика.

Найімовірніше, подібна доля спіткає MCG+05-31-045. Меншу спіральну галактику розірве під тиском, і вона інтегрується у велику галактику. Утвориться багато нових зірок, а гарячі блакитні зірки швидко згорять, залишаючи по собі холодні червоні зірки в еліптичній галактиці. Однак це відбуватиметься упродовж мільйонів років. А до того часу Волоссю Вероніки доведеться страждати від вузликів на косах.