Генштаб: Росія втратила ще 1 770 солдатів і 34 артсистеми

Упродовж минулої доби, 10 листопада, Росія втратила ще 1 770 військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили чотири танки, 40 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, 57 дронів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 119 одиниць автомобільної та 16 спеціальної техніки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Росія втратила понад 710 тисяч солдатів убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.