ГУР: Україна вдарила по скупченню псковських десантників на Запорізькому напрямку

Україна вдарила ракетою по десантниках із Псковської дивізії російської армії, що стояли на Запоріжжі. Унаслідок удару є загиблі серед росіян, знищена військова техніка.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Псковські десантники накопичились у лісосмузі в Запорізькій області, зібрали й військову техніку — готувались до маневру. Там їх виявила українська розвідка, а бійці з угруповання військ «Таврія» нанесли ракетний удар.

Удар знищив два важких російських трали з росіянами всередині. Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло ― спалили всі російські бронемашини, зокрема нові БМД-4.