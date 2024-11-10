Українські дрони атакували склади з боєприпасами під Брянськом

Сил безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по складах із боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення в Брянській області Росії.

Це підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зафіксували щонайменше вісім вибухів. Є свідчення про дві точки займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації снарядів. Результати удару уточнюють.

Рано-вранці 10 листопада російські місцеві пабліки писали про пожежу на обʼєкті та публікували фото і відео. Там писали про атаку безпілотників. Міноборони РФ звітувало, що ув Брянській області ППО нібито збила 17 БпЛА.

Уночі й вранці 10 листопада Росія опинилася під масованою атакою безпілотників. Вибухи лунали в Московській, Брянській, Орловській, Калузькій, Курській і Тульській областях. Загалом над територією РФ нібито збили 70 БпЛА.