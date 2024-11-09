Польща відзвітувала про рекордну допомогу Україні — майже 5% ВВП країни

Польща оприлюднила офіційні дані щодо обсягу допомоги Силам оборони від початку російського вторгнення у 2022 році. Країна стала лідером з військової та гуманітарної допомоги відносно свого ВВП.

Про це йдеться на сайті президента Польщі.

Загалом Польща надала допомогу в розмірі €3,23 мільярда, або ж 4,91% від свого ВВП. Із цієї суми 0,71% ВВП — витрати на підтримку України, а 4,2% ВВП — вартість допомоги українським біженцям.

Таким чином, країна обійшла Естонію, яка довгий час лідирувала за розміром допомоги відносно ВВП.

У Польщі кажуть, що передали найбільшу кількість важкої техніки серед усіх союзників — загалом приблизно тисячу одиниць. Із майже 800 танків, які отримала Україна, понад 350 подарувала Польща. Це більше, ніж загалом пожертвували США, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Норвегія та Іспанія.

Зокрема, Польща відправила в Україну 14 танків Leopard 2A4, а також техніку старішої конструкції: 60 танків PT-91 і 280 T72M, T72M1, T72M1R.

Крім того, Польща передала 250 бойових машин піхоти БМП-1, 100 бронетранспортерів КТО «Росомаха», девʼять розвідувальних машин БРДМ-2, понад сотню самохідних гармат і понад 30 реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».

Повітряні сили ЗСУ отримали від Польщі 14 літаків МіГ-29 і 12 вертольотів Мі-24. За підрахунками влади Польщі, більше літаків Україні давала лише Бельгія.

Також в Україну прибули десятки польських безпілотників, призначених для близької розвідки, сотні безпілотників-камікадзе та зенітних і протиракетних комплексів.

Крім того, Польща передала понад 100 мільйонів боєприпасів різних типів і калібрів, а також 20 тисяч комплектів Starlink.

У Польщі також відзвітували, що зараз у країні проживають 980 тисяч українських біженців. За даними польського МВС, у 2022 країна витратила на утримання біженців 4,9 мільярда злотих (€1,13 мільярда), а у 2023 році — 2,5 мільярда (€580 мільйонів).

До того ж Польща має найвищий рівень зайнятості біженців серед країн Організації економічного співробітництва та розвитку — 65%.