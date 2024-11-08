Після виборів мешканцям США приходять расистські погрози — автори повідомлень кажуть, що вони прихильники Трампа

ФБР і влада кількох штатів США розслідують расистські образи, надіслані афроамериканцям по всій країні. Невідомі погрожували людям, начебто їх «привезуть на плантації», змусять працювати в рабстві та «збирати бавовну».

Про це повідомляє The Washington Post.

Повідомлення отримали мешканці щонайменше 12 штатів та округу Колумбія. Невідомо, хто кривдник і скільки точно постраждалих. Автори деяких листів стверджували, буцімто вони прихильники Дональда Трампа або представники його адміністрації. Обраний президент США відкидає будь-які зв’язки з цими інцидентами.

«Кампанія [Дональда Трампа] не має абсолютно ніякого стосунку до цих текстових повідомлень», — сказала The Washington Post Керолайн Лівітт, прессекретарка кампанії республіканця.

Про онлайн-погрози правоохоронцям розповіли мешканці округу Колумбія, штатів Мериленду, Вірджинії, Північної Кароліни, Луїзіани, Невади. За даними медіа, постраждали також люди з Каліфорнії, Вісконсину, Огайо, Південної Кароліни, Мічигану, Джорджії та Алабами.

Зокрема, погрози отримали учні коледжів і школярі. Зловмисники формулювали повідомлення по-різному, але всі вони наказували жертвам працювати в рабстві на плантаціях. Родичі постраждалих дзвонили на номери, з яких приходили СМС, але ніхто не відповів. Підробка номерів для розсилки — поширений вид шахрайства у США, пише видання.

Повідомлення приходили не лише після, але й напередодні виборів, коли президентські кампанії збирали багато особистих даних для реклами та просування кандидатів.

Представниця правозахисної групи Color of Change Порша Аллен-Кайл каже, що причиною інцидентів може бути порушення правил безпеки даних. Вона закликала цифрові та стільникові компанії допомогти встановити відповідальних за погрози.

«Цей акт расизму спрямований на залякування, але нас мають хвилювати не лише відправники. Брак конфіденційності під час обміну особистою інформацією полегшив цей процес і піддав ризику афроамериканців», — каже Порша Аллен-Кайл.

Вибори президента США

У Штатах 5 листопада пройшли вибори 47-го президента країни. За місце в Білому домі змагалися кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

Президента США вибирає Колегія виборщиків. Це посадовці, конгресмени, партійні діячі, яких виборці наділяють правом голосувати за того чи іншого кандидата. У колегії є 538 людей, а щоб стати президентом, кандидат має набрати 270 голосів. Кількість виборщиків варіюється залежно від чисельності населення штату. За американською виборчою системою, голоси колегії «важать» більше, ніж безпосередні голоси виборців. Майже в усіх штатах діє система «переможець отримує все», коли всі голоси виборщиків штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.

Республіканець Дональд Трамп набрав понад 270 голосів виборщиків — це означає, що він фактично переміг. Формальне рішення про обрання 47-го президента США Колегія виборщиків винесе 17 грудня 2024 року, а 20 січня 2025-го відбудеться інавгурація.