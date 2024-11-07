Вперше у світі клонована тхориця народила дитинчат

Самиця клонованого рідкісного чорноногого тхора народила трьох дитинчат. Це перші нащадки клонованих особин цього виду в історії.

Про це повідомляє Служба рибних ресурсів та дикої природи США.

Тхориця Антонія народила потомство в Смітсонівському національному зоопарку. Її клонували у квітні 2024 року, використовуючи збережений генетичний матеріал тварини, яка жила у 1988 році.

Клонована самиця чорноногого тхора Антонія. Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute

Річ у тім, що в пращурки Антонії — самиці Вілли — генетична різноманітність була втричі більшою, ніж у сучасних тхорів. Саме зменшення цього показника, ймовірно, негативно впливає на популяцію ссавців. Однак науковці сподіваються виправити цю ситуацію клонуванням.

Після спаровування з трирічним самцем Урчіном Антонія народила трьох дитинчат. Одне з них померло одразу після народження, ще двоє вижили і виявилися здоровими — вони ростуть і розвиваються в межах норми. Родина залишиться в Смітсонівському зоопарку. Дослідники продовжать розводити тварин у такий спосіб, щоб у майбутньому збільшити їхню чисельність і в дикій природі.