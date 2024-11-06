Телескоп «Хаббл» показав світлове шоу далекої галактики

Космічний телескоп «Хаббл» зазнімкував спіральну галактику з поперечками NGC 1672, розташовану на відстані 49 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Золотої Риби.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство.

Ця галактика створює справжнє світлове шоу в космосі і демонструє велику кількість різних небесних світил. Її галактичний диск наповнений мільярдами сяйливих зірок, а уздовж двох великих рукавів бульбашки водню утворюють яскраве червоне світло завдяки потужному випромінюванню новостворених зір.

ESA / Hubble / NASA

Усередині NGC 1672 розташоване активне галактичне ядро, утворене нагрітим акреційним диском навколо надмасивної чорної діри. Також у центрі є щойно утворені та надзвичайно гарячі зірки, які випромінюють потужне рентгенівське випромінювання.

Головна особливість нового зображення галактики — наднова SN 2017GAX. Вона зʼявилася через колапс ядра та подальший вибух гігантської зірки, яка лише за кілька днів перейшла з майже невидимої до нового яскравого світила на небі. Її на зображенні видно як маленьку зелену крапку трохи нижче од вигину спірального рукава з правого боку.