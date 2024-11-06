Телескоп «Хаббл» показав світлове шоу далекої галактики

Космічний телескоп «Хаббл» зазнімкував спіральну галактику з поперечками NGC 1672, розташовану на відстані 49 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Золотої Риби.
Про це повідомляє Європейське космічне агентство.
Ця галактика створює справжнє світлове шоу в космосі і демонструє велику кількість різних небесних світил. Її галактичний диск наповнений мільярдами сяйливих зірок, а уздовж двох великих рукавів бульбашки водню утворюють яскраве червоне світло завдяки потужному випромінюванню новостворених зір.
Усередині NGC 1672 розташоване активне галактичне ядро, утворене нагрітим акреційним диском навколо надмасивної чорної діри. Також у центрі є щойно утворені та надзвичайно гарячі зірки, які випромінюють потужне рентгенівське випромінювання.
Головна особливість нового зображення галактики — наднова SN 2017GAX. Вона зʼявилася через колапс ядра та подальший вибух гігантської зірки, яка лише за кілька днів перейшла з майже невидимої до нового яскравого світила на небі. Її на зображенні видно як маленьку зелену крапку трохи нижче од вигину спірального рукава з правого боку.