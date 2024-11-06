Генштаб ЗСУ: За добу Росія втратила 1 250 військових і 57 дронів

Протягом минулої доби, 5 листопада, Росія втратила 1 250 військовослужбовців убитими й пораненими, а також понад 50 безпілотників і більш як десяток бойових машин.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили шість танків, 11 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 57 дронів, 55 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.

Відомо, що Україна та Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.