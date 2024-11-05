WSJ: російські спецслужби готували теракти на літаках у США

Пристрої, які спалахнули у відділеннях кур’єрської компанії DHL у Німеччині та Великій Британії в липні 2024-го, мали потрапити на літаки США. Небезпечні посилки відправили агенти РФ.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в західних спецслужбах.

У жовтні 2024-го Національна прокуратура Польщі заарештувала чотирьох людей. Їх звинуватили в участі в терористичних операціях за наказом спецслужб Росії. За даними слідства, фігуранти пересилали в країни Євросоюзу та Великої Британії посилки з вибухівкою, що самозаймалися або детонували в дорозі.

Такі пакунки загорілися в центрах DHL у німецькому Лейпцигу та англійському Бірмінгемі. Розслідування виявило, що пристрої, які мали опинитися в цивільних або вантажних літаках, — це електричні масажери, начинені легкозаймистою речовиною на основі магнію. Співрозмовники видання кажуть, начебто посилки «були частиною ширшої російської диверсійної кампанії» проти Вашингтону і його союзників.

Представники західних спецслужб розповіли WSJ, що два пакунки у відділеннях DHL були «пробними». Вони мали з’ясувати, як пронести пристрої на борти, що летять до Північної Америки.

«Якби пристрої спалахнули не на складах, а в літаках, подібна атака Москви стала б серйозною ескалацією. Я не впевнений, що політичні лідери Росії усвідомлюють наслідки, якби один із цих пакетів вибухнув, спричинивши масові жертви», — заявив очільник зовнішньої розвідки Польщі Павел Шота.

Представники спецслужб інших країн підтверджують, що за відправленням посилок стоїть Москва. Йдеться про її підрозділ зовнішньої розвідки — Головне управління генштабу ЗС РФ (ГРУ).