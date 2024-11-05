Bihus.Info: У Херсоні підземні школи будують пов’язані з владою підрядники — попри протести місцевих

У Херсоні продовжують будувати дві підземні школи, попри протести місцевих мешканців та російські обстріли. Журналісти проєкту Bihus.Info кажуть, що підрядники, які займаються цими будівництвами, повʼязані з представниками місцевої адміністрації.

На початку жовтня, ще на етапі риття котловану для однієї з майбутніх шкіл, поруч прилетіла російська керована авіабомба. Авіаудар зруйнував школу біля майбутнього підземного укриття і пошкодив багатоповерхівки навколо. Через загрозу повторних обстрілів місцеві виступили проти будівництва та вийшли на протести.

Фото з сайту Bihus.info

У Херсонській міській військовій адміністрації запевнили, що обстріли не повʼязані з будівництвом, тож припиняти його не планують. Журналісти Bihus.Info проаналізували інформацію про підрядників, з якими уклали договори, і зʼясували, що вони, імовірно, повʼязані з місцевими чиновниками.

Тендер на 95 мільйонів гривень віддали компанії «Алсвіт Плюс». З 2022 року її перереєстрували на Олександра Соловʼяна. Компанія зареєстрована в Києві, однак одразу ж почала отримувати державні замовлення в Полтаві — займалися і дрібним ремонтом доріг, і прибудинковими територіями, і реконструкціями медичних закладів. Журналісти знаходили в тендерах компанії завищені ціни та зірвані терміни здачі обʼєктів, а згодом компанія фігурувала у кримінальній історії про змову з керівництвом місцевої лікарні.

Навесні 2024-го, перед тим як компанія почала отримувати замовлення в Херсоні, у фірми змінився директор — ним став Олександр Потележко з Харкова. Журналісти Bihus.Info знайшли в судовому реєстрі ухвалу за 2016 рік, в якій йдеться, що на той момент військовослужбовець Потележко був пʼяним під час несення служби. Судячи з ухвали, матеріали щодо нього в суд скерував військовий прокурор Луганського гарнізону. Тоді це був Роман Мрочко — чинний очільник Херсонської міської військової адміністрації.

У коментарі Bihus.Infо Мрочко зазначив, що прокуратура, якою він керував, та його підлеглі, складали велику кількість адміністративних протоколів за вчинення різних правопорушень. І заявив: «Він [Потележко] мені невідомий. Якщо я з ним і бачився, то це було один раз у коридорі у прокуратурі».

Інша компанія — «Будпостач СТСВ» — отримала замовлення на підземну школу за 90 мільйонів гривень. Ця фірма також ремонтує чимало найпростіших укриттів у Херсоні. Журналісти Bihus.Info намагалися поспілкуватися з підрядниками за адресою їхньої реєстрації в Херсоні, але офіс виявився зачиненим. Сусід повідомив журналістам, що за пів години до їхнього приїзду будівельники зняли табличку з дверей і втекли з приміщення.

Фото з сайту Bihus.info

«Будпостач СТСВ» належить кільком людям, серед яких Олександр Новохацький та Олександр Загоскін. Вони разом навчалися в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу.

Там же працював науковець, експерт з енергетики Олександр Сусак, який нині як підприємець також отримує підряди на ремонти укриттів у Херсоні та є партнером Загоскіна в іншій компанії.Чинний заступник голови міської військової адміністрації Сергій Орєхов теж навчався в цьому університеті тоді ж, коли Сусак активно займався там науковою діяльністю. Їхні спеціалізації теж подібні — Орєхов навчався на спеціальності «Газонафтопроводи і газонафтосховища», а Сусак тоді дописував свій лабораторний практикум «Трубопровідний транспорт газу».

Олександр Сусак відмовився відповідати на запитання журналістів, а Сергій Орєхов нібито взагалі не зміг згадати таку людину.