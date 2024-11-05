ФБР: Росія та Іран намагаються зірвати вибори президента США

Федеральне бюро розслідувань США попередило, що Москва й Тегеран намагаються вплинути на хід виборів американського президента, які почалися 5 листопада.

Про це йдеться у спільній заяві ФБР, Офісу директора національної розвідки й Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

Американські спецслужби заявили, що сторонні держави, зокрема Росія, намагаються підірвати довіру людей до чесності голосування та «посилити розбіжності серед американців». Очікується, що зусилля зосередять на «хитких» штатах .

Найбільшою загрозою є Росія — агенти РФ поширюють підроблені відео та статті, щоб зробити вибори нелегітимними. Така кампанія може призвести до насильства, зокрема проти посадовців виборчих органів, кажуть у ФБР. На нові фейки чекають навіть після закриття виборчих дільниць.

Напередодні росіяни оприлюднили статтю, в якій стверджували, начебто офіційні особи Вашингтону хочуть фальсифікувати вибори в різних штатах, вкидаючи бюлетені та здійснюючи кібератаки. Кремль також поширив підроблене інтервʼю з людиною, яка розповідала про фальсифікації виборів в Аризоні на користь Камали Гарріс.

Значною загрозою стороннього впливу також залишається Іран. Зокрема, Тегеран викрили на хакерських атаках, метою яких було скомпрометувати кампанію Дональда Трампа.

«Іран сповнений рішучості помститися колишнім посадовцям США, яких вважає винними у смерті командувача Корпуса вартових ісламської революції Касема Сулеймані в січні 2020 року. Дональд Трамп — його [Ірану] пріоритетна ціль для помсти», — йдеться в заяві.