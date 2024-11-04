Міністр інфраструктури Сербії подає у відставку після обвалу даху на вокзалі, від якого загинули 14 людей

Міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весич оголосив, що завтра подасть у відставку після обвалу даху на залізничному вокзалі в Нові-Саду, від якого загинули 14 людей і троє дістали серйозних поранень.
Про це повідомляє PTC.
«Я не оголошував про свою відставку досі з поваги до жертв та їхніх сімей. Я запропонував свою відставку того ж дня, коли сталася аварія в Нові-Саду», — сказав Весич.
Він зазначив, що «ані він, ані люди, які з ним працюють, не несуть жодної відповідальності за трагедію, що сталася».
- Катастрофа в Нові-Саду сталася в п’ятницю, 1 листопада — дах уздовж входу на залізничну станцію несподівано обвалився. Від травм загинули 14 людей, ще троє постраждали. 3 листопада біля урядових будівель у Белграді зібралися сотні активістів, що звинувачували владу у недбалості. Люди прийшли з транспарантами «Кров на ваших руках» і «Корупція вбиває» та вимагали заарештувати президента країни Александара Вучича.