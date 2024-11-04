Колишнього директора «Львівського арсеналу» відправили під варту в справі про невиконаний оборонний контракт

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила під варту колишнього директора ТОВ «Львівський арсенал» Юрія Збітнєва.

Про це пише пресслужба палати.

Апеляційна палата скасувала попередню ухвалу судді ВАКС про відмову в продовженні строку тримання під вартою і постановила нову ухвалу — взяти Збітнєва під варту з можливістю внести заставу в розмірі 30 мільйонів гривень.

Його взяли під варту в залі суду.

Що відомо про справу

У листопаді 2023 року hromadske випустило розслідування про контракт від 2022 року між Міністерством оборони й компанією «Львівський арсенал» на закупівлю 100 тисяч мінометних мін. Контракт був на 1,3 мільярда гривень, і МОУ заплатило наперед майже 100% суми. Боєприпаси так і не постачили.

Реальна ж схема угоди, за даними журналістів, була така: Міністерство оборони України — «Львівський арсенал» (Україна) — Sevotech (Словаччина) — WDG (Хорватія) — Elmech Sintermak (Хорватія). Sevotech мала передати гроші WDG, а вже WDG купити боєприпаси у Elmech. Однак Elmech заявила, що грошей не отримала. Зрештою гроші нібито залишились у Sevotech.

26 січня 2024 року стало відомо, що Міноборони виграло суд у «Львівського арсеналу», який мав постачити 100 тисяч боєприпасів до мінометів. «Львівський арсенал» має виплатити МОУ 1 340 465 698 грн попередньої оплати, 90 683 623,06 грн пені та 96 734 638 грн штрафу за непостачання мін. У межах цієї справи на рахунки та інше рухоме й нерухоме майно ТОВ наклали арешт.

Юрія Збітнєва в рамках цієї справи підозрюють у заволодінні чужим майном і зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).