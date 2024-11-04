Україна може розглянути угоду з РФ про припинення ударів по енергетиці — але тільки за посередництва іншої країни

Україна готова розглянути можливість угоди про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з Росією — але тільки за посередництва Катару чи іншої країни.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю журналістці Наталії Мосейчук у телемарафоні. Він уточнив, що зараз переговорів між Україною і Росією немає.

Україна провела тематичні конференції (усі — без участі РФ), перша з яких була про енергетичну безпеку. Одним з її співорганізаторів виступив Катар. На ній країни зафіксували принципи щодо цього пункту Формули миру.

За словами керівника ОП, якщо Катар чи інша держава готова імплементувати домовленості про припинення ударів по обʼєктах енергетики через угоди окремо з Україною та окремо з РФ, тоді Київ може їх опрацювати. Те саме стосується продовольчої безпеки.

«Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути, бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у Формулі миру України», — додав Єрмак.

Як приклад він навів «зерновий коридор», коли було дві угоди: між Туреччиною, ООН та Україною, а також між Туреччиною, ООН і Росією.