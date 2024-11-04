Виробник Ozempic розробляє новий препарат — заявляють, він допоможе схуднути на 25%

Фармацевтична компанія Eli Lilly & Co представила препарат Zepbound, також відомий як Mounjaro. Він може бути ефективнішим для схуднення, ніж Ozempic та Wegovy від данської корпорації Novo Nordisk. Однак Novo Nordisk вже тестує новий препарат, який може допомогти втратити щонайменше 25% ваги.

Про це повідомляє Bloomberg.

Інші виробники теж створюють ін’єкції та пігулки, які легше приймати. Ціна на семаглутид у США зміниться вже наступного року, а термін дії європейського патенту закінчиться у 2031. У Китаї семаглутид легальний до 2026 року. Як пише видання, виробники з КНР вже хочуть вийти на ринок із дженериками.

Щоб не втратити лідерство в галузі, Novo Nordisk вивели сполуку кагрілінтид. Семаглутид, що уповільнює рух їжі травною системою, імітуючи гормон GLP-1, та кагрілінтид разом утворюють гібрид CagriSema. Цей метод лікування надмірної ваги може стати найефективнішим і водночас не спричиняти більше побічних ефектів, ніж препарат Wegovy.

Фахівці Novo Nordisk припустили, що комбінація навіть може запобігти так званому ефекту йо-йо, коли люди знову набирають втрачену вагу, щойно припиняють приймати ліки. Вивчають також, чи зможе CagriSema лікувати діабет другого типу.