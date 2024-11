Після пандемії Covid-19 світом стрімко шириться нова загроза — грибкові інфекції

По всьому світу шириться спалах рідкісних грибкових захворювань. Цьому сприяють наслідки пандемії Covid-19 та зміни клімату, адже грибки, схоже, адаптувалися до більш високих температур.

Про це пише Bloomberg.

Лікарі лише зараз починають усвідомлювати швидкість поширення грибкових інфекцій. А стрімке потепління допомогло захворюванням навчитися долати природний захист людини — температуру тіла.

Bloomberg зазначає, що легкі грибкові захворювання стали звичними — наприклад, лупа. А ось захворювання, спричинені грибком Candida auris, який часто вражає людей зі слабкою імунною системою, зустрічаються набагато рідше — але цей грибок вбиває до половини інфікованих.

Грибок Candida auris зараз присутній на всіх континентах, окрім Антарктиди. Грибки, що спричиняють важкі захворювання, також почали вражати і молодих здорових людей — це свідчить про зростаючу силу патогенів.

Грибок Candida auris. Getty Images

Хоча кількість зареєстрованих випадків захворювань, спричинених смертельними грибками, все ще невелика, порівняно з іншими хворобами, темпи їхнього поширення за останні кілька років викликають занепокоєння, — як і той факт, що мутації роблять їх більш стійкими до лікування. Мільйони випадків також залишаються незареєстрованими, оскільки збудники відіграють опосередковану роль у смерті людей від раку до ВІЛ-інфекції.

Уперше грибок Candida auris знайшли у вушному каналі пацієнта в Японії у 2009 році. Але вже в 2022 році — це останній рік, за який є вичерпні дані, у США цей грибок знайшли у 2 377 людей. Це більш ніж у сім разів більше, ніж у 2018 році — саме тоді вирішили, що про захворювання на цей грибок треба повідомляти в органи здоровʼя.

«Люди знають про грибки на нігтях ніг, але вони не замислюються над тим, що грибки все частіше викликають небезпечні для життя людини захворювання. Світ тільки починає усвідомлювати необхідність більш точної та швидкої діагностики грибкових інфекцій у людей», — каже професорка Сара Гурр, яка спеціалізується на грибкових інфекціях в Університеті Ексетера.

У 2022 році Всесвітня організація охорони здоровʼя склала список грибкових інфекцій, найбільш загрозливих для здоровʼя людини. Так хотіли визначити пріоритети для розробки методів лікування, але зусилля вчених відстають від темпів поширення інфекцій та їхніх мутацій.

Під чай пандемії Covid-19 лікарні заповнилися хворими — це також сприяло поширенню грибків. У 2021 році мукормікоз, або чорний грибок, поширився в індійських лікарнях через уражені пліснявою кисневі труби та зволожувачі, якими лікували хворих на коронавірус пацієнтів.

Зростаюча термостійкість, яку демонструють деякі грибкові інфекції, викликає серйозне занепокоєння. Грибок, який може виживати при температурі людського тіла, — це антиутопічний сценарій, подібний до того, що показують у серіалах про зомбі на кшталт «Останні з нас» (The Last of Us). Але це не так далеко від правди, як дехто думає, кажуть експерти.

«Можемо взяти грибок, який зазвичай росте при 18 °C, і повільно адаптувати його до нових умов існування через наступні покоління, підвищуючи на один градус за раз, до 35 °C. Так грибки можуть знайти нових «господарів» — перестрибнути з ґрунту на шкіру», — сказала Гурр.

У червні 2024 року китайські дослідники, переглядаючи медичні записи 2009—2019 років, виявили двох пацієнтів, хворих на гриб Rhodosporidiobolus fluvialis. Хоча раніше вважалося, що він не може заразити людей, у лабораторних дослідженнях він витримав нормальну температуру людського тіла. Під впливом спеки він також розвинув мутації, які зробили існуючі протигрибкові ліки неефективними для інфікованих мишей.

Глобальний карантин, спричинений пандемією Covid-19, порушив взаємодію між людьми та змінив вплив різноманітних патогенів на людей. Тепер імунна система людей може бути менш захищеною від вторгнення інфекційних захворювань, ніж раніше. Це також пояснює, чому різноманітні захворювання тепер повертаються з подвоєною силою.