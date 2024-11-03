Перероблений відеоплеєр і додавання фотографій до повідомлень. Telegram випустив велике оновлення

Telegram випустив оновлення — тепер користувачі можуть обирати якість відтворюваного відео й додавати медіа до вже відправлених повідомлень, а в розробників зʼявилися нові можливості для монетизації.

Про це повідомила пресслужба Telegram.

Якість відео

Тепер під час перегляду відео, опублікованих у великих каналах після цього оновлення, месенджер автоматично обиратиме оптимальну якість картинки залежно від швидкості інтернет-зʼєднання. Це зекономить трафік користувачів, а відео завантажуватимуться швидше. Користувачі також можуть вручну обрати потрібну якість — низьку, середню або високу.

Telegram

Оскільки тепер користувачі можуть не дивитися відео з тією самою роздільною здатністю, в якій вони були завантажені, власники каналів зможуть викладати відео більш високої якості. Тепер відео не потрібно додатково готувати до публікації — Telegram самостійно оптимізує його і збереже в кількох варіантах з різним ступенем стиснення. У користувачів зі слабшим інтернет-зʼєднанням автоматично відкриється стиснене відео.

Нові налаштування якості відео наразі доступні для каналів із кількома тисячами підписників.

Швидкість показу відео

Швидкість перегляду відео можна обрати в Telegram уже багато років. Але тепер користувачі можуть миттєво прискорювати відео за допомогою нових жестів, не заходячи в налаштування.

Щоб прискорити показ відео у два рази потрібно торкнутись правої частини екрана та утримувати палець. Якщо ж швидкість треба збільшити до 2,5 раза — проведіть пальцем по екрану праворуч. Щоб повернутися до звичайної швидкості, потрібно просто не торкатись екрана.

Додавання фотографій до відправлених повідомлень

Якщо користувач забув прикріпити фотографію, відеозапис або файл перед відправкою, тепер їх можна легко додати під час редагування повідомлення.

Telegram

Окрім цього, у меню повідомлення відображається час, коли його відредагували. Якщо повідомлення редагували більш як один раз, Telegram покаже час останньої зміни.

Монетизація

Боти й мінізастосунки тепер отримуватимуть частину доходу від офіційної реклами — це дасть сервісам на платформі Telegram додатково підтримувати свій розвиток.

Ще всі боти Telegram можуть надсилати користувачам до 30 повідомлень на секунду безкоштовно. Однак тепер розробники можуть збільшити ліміт повідомлень для великих сервісів — і тоді бот надсилатиме до тисячі на секунду. Це коштує всього о,1 зірки.