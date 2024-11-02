Як американські вибори стали джерелом стресу для українських солдатів. Огляд матеріалів іноземних медіа 1 листопада

Перебуваючи в постійній небезпеці, українські солдати розуміють, що найбільше їхня доля залежить зараз не від того, що відбувається в безпосередній близькості від них чи в Києві, а від подій на іншому кінці земної кулі та рішення доволі невеликої частини американських виборців. На думку багатьох українських бійців, від того, кому нададуть перевагу виборці ключових «хитких» штатів, залежить доля військової допомоги Україні, пише BBC. Якщо переможе демократка Камала Гарріс, найімовірніше, допомога Україні залишиться такою ж, якою була досі, вважають опитані виданням українські військові. Якщо переможе Трамп, є ризик, що його переговори з Путіним перетворять регіони на кшталт Запорізької області на умовні Північну і Південну Кореї ― з кардинально різними напрямами розвитку і постійною небезпекою відновлення бойових дій.

Також чимало солдатів впевнені, що перемога Трампа спричинить більше смертей в ЗСУ. «Якщо допомога зменшиться чи зупиниться, тягар ляже на плечі піхоти. Ми ж воюватимемо всім, що маємо, та всі знають, що самотужки Україна з цими викликами не справиться», ― каже виданню солдат Андрій. Він демонструє зразки американської техніки, яку використовує його підрозділ, як-от дрони. Це вигідно й США, оскільки компанія-виробник безпілотників у реальному часі отримує зворотний звʼязок від солдатів щодо використання своєї продукції. Припинення співпраці погіршить можливості американських компаній для розвитку.

Водночас опитані BBC цивільні з прифронтових регіонів нерідко кажуть, що воліють якнайшвидшого завершення війни. Навіть ті, хто переконаний у потребі звільнити всі загарбані Росією території України, кажуть, що це має відбутись якнайшвидше або дипломатичним шляхом. Отже голоси, які запевняють, що прихід Трампа може нести й позитив, теж лунають ― щоправда, частіше з-поміж людей не в камуфляжі, підсумовують у BBC.

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