У Ботсвані провладна партія програла вибори вперше, відколи країна здобула незалежність

Президент Ботсвани Мокгветсі Масісі визнав свою поразку після того, як його партія втратила парламентську більшість на виборах цього тижня, поклавши край майже 60-річному перебуванню при владі.

Про це пише CNN.

За результатами голосування опозиційна коаліція «Парасолька за демократичні зміни» отримала значну перевагу, що дозволило її лідеру, адвокату Думі Боко, здобути президентську посаду.

Попередньо, «Парасолька за демократичні зміни» отримала 25 із 61 місця в парламенті. Щоб отримати більшість, потрібно 31. Партія Конгресу Ботсвани має сім місць, «Патріотичний фронт Ботсвани» — пʼять місць, а правляча Демократична партія Ботсвани — лише три, пише Associated Press.

Аналітики відзначають, що зростаюче соціально-економічне невдоволення, особливо серед молоді, стало причиною падіння правлячої Демократичної партії Ботсвани, яка керувала державою з моменту здобуття незалежності від Великої Британії в 1966 році.

Ботсвана вважається однією з найстабільніших демократій Африки й розглядається як постколоніальна історія успіху, яка побудувала один з найвищих рівнів життя в регіоні завдяки економіці, що значною мірою спирається на алмази. Ботсвана є другим за величиною виробником природних алмазів у світі після Росії, і саме тут видобули всі найбільші алмази за останнє десятиліття.

Але перед Ботсваною стоять нові виклики, і настрій на зміни став очевидним, оскільки спад світового попиту на алмази негативно вплинув на економіку, ставши центральним питанням кампанії.

Цього року безробіття зросло до понад 27%, причому воно значно вище серед молоді через скорочення видобутку алмазів. Масісі та його партію критикували за те, що вони не зробили достатньо для диверсифікації економіки, і країна була змушена вжити нещодавніх заходів жорсткої економії.