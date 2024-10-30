Платформа Reddit уперше отримала прибуток за 20 років існування

Платформа Reddit вперше отримала прибуток. У своєму звіті за ІІІ квартал компанія повідомила про прибуток у розмірі $29,9 мільйона, а також про $348,4 мільйона виторгу, що на 68% більше, ніж у минулому році.

Про це пише The Verge.

Компанія не була прибутковою жодного разу за свою майже 20-річну історію. З моменту виходу на біржу Reddit втратив $575 млн протягом першого кварталу на ринку, але в минулому кварталі він скоротив цей збиток до $10 млн, і тепер нарешті вийшов у плюс.

За останні кілька місяців кількість щоденних користувачів Reddit зросла до 97,2 мільйона, що на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними Reddit, в окремі дні протягом кварталу ця цифра перевищувала 100 мільйонів користувачів.

Доходи Reddit від реклами зросли до $315,1 мільйона, а «інші» доходи досягли $33,2 мільйона завдяки «угодам про ліцензування даних, підписаним на початку цього року». І Google, і OpenAI уклали угоди з Reddit про навчання своїх ШІ-моделей на його публікаціях.

У листі до акціонерів генеральний директор Reddit Стів Хаффман пояснив нещодавнє зростання кількості користувачів функцією перекладу на основі штучного інтелекту. Минулого року Reddit дозволив користувачам перекладати дописи французькою мовою, а згодом розширив цю функцію до іспанської, португальської, італійської та німецької. Тепер, за словами Хаффмана, Reddit планує розширити переклад до більш ніж 30 країн до 2025 року.

«Вплив Reddit продовжує зростати в усьому інтернеті. У 2024 році Reddit було шостим найпопулярнішим словом у Google в США, що підкреслює, що коли люди шукають відповіді, поради чи спільноту, вони звертаються до Reddit», — каже Хоффман.

Платформа також працює над тим, щоб зробити свій пошук «простішим та інтуїтивно зрозумілішим».