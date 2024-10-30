У Харкові затримали ученого, який допомагав росіянам удосконалювати дрони Shahed

Правоохоронці затримали ученого з Харкова, який допомагав росіянам удосконалювати ударні дрони Shahed — саме ними росіяни постійно атакують Україну.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За версією слідства, 72-річний учений-механік на замовлення росіян розробляв креслення для удосконалення Shahed. Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.

СБУ каже, що підозрюваний дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому — гендиректору одного з російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників. Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює з компанією РФ, що займається виробництвом іранських ударних дронів Shahed, які росіяни маркують під назвою «Герань-2».

За даними слідства, підозрюваний спілкувався з росіянами за допомогою електронної пошти та популярного месенджера. Співпрацю з окупантами маскував підготовкою наукових праць у галузі дронів.

Правоохоронці виявили, що підозрюваний учений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківщини до РФ. Його учень влаштувався до Московського технологічного університету, де розробляють дрони для російської армії.

Підозрюваного вченого вже затримали. Під час обшуків у нього вилучили компʼютер, телефон та інші докази співпраці з Росією. Його підозрюють у пособництві державі-агресору — за це загрожує до 12 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Крім того, слідчі планують заочно повідомити про підозру його спільнику — колишньому студенту Харківського вишу, який переховується в Росії.