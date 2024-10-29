У джунглях Мексики аспірант випадково знайшов загублене місто мая

Дослідники знайшли в Мексиці, штат Кампече, місто цивілізації мая, що зникло в тропіках сотні років тому. Комплекс складається з пірамід, спортивних майданчиків, дамб і будівель.

Про це повідомляє BBC.

Археологічну знахідку назвали Валеріана, як сусідню лагуну. Місто віднайшли за допомогою Lidar — технології, що випромінює лазерні імпульси, які відбиваються від обʼєктів на поверхні Землі. Тепер науковці вважають, що Валеріана за щільністю забудови посідає друге місце після Калакмула — поки найбільшого осередку мая в стародавній Латинській Америці.

Загалом команда виявила три памʼятки на території дослідження, розміром зі столицю Шотландії Единбург. Це сталося випадково, коли один з археологів переглядав інформацію в інтернеті.

«Я був на 16-й сторінці пошукової системи Google і знайшов лазерне дослідження, яке зробила мексиканська організація моніторингу навколишнього середовища», — пояснив аспірант американського Університету Тулейн Люк Олд-Томас.

Коли він проаналізував дані, то побачив місто, в якому могли жити 30—50 тисяч людей на піку його розвитку, що припав на 750—850 роки нашої ери. Площа поселення становила майже 16,6 км², поселення мало два головні центри з великими будівлями на відстані приблизно 2 км один від одного. Їх зʼєднували будинки й дамби.

Розташування міста мая Валеріана в Мексиці. BBC News

Валеріана мала дві площі з пірамідами-храмами, де мая проводили релігійні обряди, ховали скарби — нефритові маски — і мертвих. На майданчику грали у гру з мʼячем. Вчені також знайшли докази того, що в місті був резервуар. Це вказує на численне населення в минулому.

Достеменно невідомо, що призвело до занепаду Валеріани. Однак археологи кажуть, що найбільше цьому посприяли кліматичні зміни, а саме посуха.

Авторка: Анастасія Могилевець