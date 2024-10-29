Ватикан показав аніме-символ 2025 року — дівчинку Люче

Ватикан показав аніме-талісман Ювілейного 2025 року — дівчинку на імʼя Люче.

Про це пише Catholic News Agency.

Талісман представив архієпископ Ріно Фізікелла. Люче, що в перекладі з італійської означає «світло», покликана залучити молодь до католицтва через сучасну попкультуру.

Люче одягнена в жовтий дощовик, що символізує прапор Ватикану і шлях через «життєві бурі». Брудні черевики й посох паломника показують довгий, важкий шлях і зрілість дівчинки. Дизайн Люче та її друзів розробив художник Сімоне Леньо — зізнався, що з дитинства любить японські мультфільми аніме, тож сподівається, що образ відгукнеться в серцях молоді.

Аніме-символ 2025 року Люче. Catholic News Agency Люче з друзями. Catholic News Agency Аніме-символ 2025 року Люче. Люче з друзями. Catholic News Agency

Люче візьме участь у виставці коміксів і відеоігор Lucca Comics and Games, яка пройде цього тижня в італійському місті Люкка. Ватикан вперше бере участь у подібному заході. Також Люче стане символом павільйону Ватикану на Expo 2025 в Осаці, Японія.