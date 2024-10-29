У Єрусалимі знайшли 1200-річний глечик з відбитком лапи кота — це найстаріше свідчення того, як коти «місять тісто»

Археологи в Єрусалимі виявили фрагмент глечика віком 1200 років з відбитком лапи кота. Вчені кажуть, це найдавніший доказ того, що коти «місять тісто».

Про це пише Live Science.

Команда підозрює, що кіт поставив відбиток лапи, коли гончар залишив щойно виготовлений глечик сушитися на сонці перед тим, як випалити його в печі. Поверхня глечика ще деякий час залишалася вологою і податливою.

«Ми вважаємо, що кіт «місив тісто», а не просто торкнувся глечика, тому що його кігті були витягнуті і залишили глибокі сліди на глиняній поверхні», — каже Шимон Гібсон, археолог з Університету Північної Кароліни в Шарлотті, який був одним з керівників розкопок на горі Сіон, де було виявлено знахідку.

Гретхен Коттер, директорка лабораторії, помітила позначки на фрагменті кераміки під час подальших розкопок. Форма невеликого відбитка, який містить частину передньої лапи кота, дозволяє припустити, що тварина лежала на краю глечика, можливо, щоб погрітися на сонці.

Коти «місять тісто» з різних причин. Будучи кошенятами, вони ритмічно ступають лапами по тілу матері, щоб стимулювати приплив молока. Дорослі коти також муркочуть, особливо коли вони з кимось, хто дає їм відчуття безпеки, оскільки вони, ймовірно, асоціюють цю поведінку з комфортом, який вони відчували, коли годували кошенят. Також вважається, що розминання може допомогти котам позбутися свого запаху.

Глечик зі слідами кота знайшли на місці стародавнього житлового кварталу біля вершини гори Сіон. Там археологи достовірно ідентифікували інший керамічний посуд періоду Аббасидів (750—1258 рр. н. е.), що дозволило їм датувати фрагмент глечика приблизно ІХ століттям.

Загалом позначки на стародавньому керамічному посуді — зокрема від птахів, листя чи тварин, таких як ящірки та змії, є поширеним явищем, причому найчастішим відбитком є відбитки пальців.

На місці розкопок на горі Сіон археологи також виявили багато дрібних відбитків пальців на фрагментах кераміки, які, ймовірно, належали дітям гончара.

Наразі фрагмент глечика з відбитком кота оброблений і незабаром його передадуть ізраїльській владі, яка вирішить, що з ним робити далі.