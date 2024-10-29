Рада підтримала закони про продовження мобілізації та воєнного стану

Верховна Рада проголосувала за законопроєкти про продовження воєнного стану № 12151 і загальну мобілізацію № 12152 в Україні ще на 90 днів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Воєнний стан в Україні та загальна мобілізація чоловіків добігають кінця 10 листопада 2024 року. Їх продовжать до 7 лютого 2025 року. Це буде вже 13-те аналогічне рішення упродовж повномасштабної війни.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.