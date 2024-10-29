У Нью-Йорку випадково знайшли невідомий вальс Шопена — йому майже 200 років

Куратор Бібліотеки і музею Моргана в Нью-Йорку знайшов у колекції культурних реліквій невідомий вальс польського композитора Фредеріка Шопена.

Про це пише The New York Times.

Робінсон Макклеллан знайшов рукопис навесні цього року глибоко в сховищі, серед листівок і листів відомих художників і композиторів. Предмет № 147 виявився музичним записом — тьмяний і невеликого розміру, з назвою «Вальс» та маленьким підписом «Шопен» згори.

The New York Times

Макклеллан і сам є композитором, але цей твір Шопена не впізнав. Він сфотографував рукопис і відтворив вальс удома на цифровому піаніно. Знайдений вальс був «вибуховим» — починався тихими, дисонуючими нотами, які виливалися в різкі акорди. Тож Макклеллан надіслав фотографію музичного запису провідному досліднику Шопена в Університеті Пенсильванії Джеффрі Каллбергу, і той заявив, що ніколи не бачив цього твору.

Перевіривши папір і чорнило рукопису, проаналізувавши почерк і музичний стиль, а також проконсультувавшись із зовнішніми експертами, фахівці погодилися — цей твір, найімовірніше, невідомий вальс Фредеріка Шопена. Імовірно, він написав його у 1830—1835 роках, у віці 20—25 років.

Вальс відрізняється від інших робіт Шопена, але в ньому присутні характерні риси композитора, тож у справжності твору фахівці не сумніваються. Він складається з 48 тактів із повторенням і триває 80 секунд. Незважаючи на короткість, твір завершений.

«Це не найскладніший твір Шопена, але це один із найавтентичніших шопенівських творів, який можна собі уявити», — зазначив піаніст Лан Лан, який зіграв вальс для The New York Times у Steinway Hall на Мангеттені.

Професор музики в Кембриджському університеті Джон Рінк каже, що рукопис твору може відображувати уяву Шопена, творчий спалах, перш ніж він встиг опрацювати ідею. За життя композитор замалював помилки каракулями та пламями чорнил і казав друзям, що хоче, щоб його твори знищили після смерті. Однак піаніст Стівен Гаф зазначає — Шопен міг бути в захваті від думки, що його музику досі обожнюють.